Българин е сред кинотворците, оказващи натиск върху фестивала във Венеция заради Газа

Константин Боянов е сред стотиците, подписали писмо с призив фестивалът да признае хуманитарната криза в анклава

01.09.2025 | 12:05 ч. Обновена: 01.09.2025 | 12:53 ч. 5
Снимка: Reuters

Марко Белокио, Алба Рорвахер и Матео Гароне са сред стотиците италиански кинотворци, подписали открито писмо с призив Филмовият фестивал във Венеция да признае хуманитарната криза в Газа.

Подписалите се, сред които има и международни професионалисти, са обединени под името V4P (Venice4Palestine).

В подробно писмо се настоява фестивалът, неговият организатор Биеналето и паралелните секции Venice Days и International Critics’ Week „да бъдат по-смели и ясни в осъждането на продължаващия геноцид в Газа и етническото прочистване в Палестина, извършвано от израелското правителство и армията.“

„Спрете часовниците, изгасете звездите. Тежестта е прекалено голяма, за да живеем така, сякаш нищо не се е случило. Вече почти две години до нас достигат картини с недвусмислена яснота от Ивицата Газа и Западния бряг. Неверници и безсилни, ние продължаваме да сме свидетели на мъчението от геноцид, излъчван на живо от Държавата Израел в Палестина. Никой никога няма да може да каже: "Не знаех, не можех да си представя, не можех да повярвам“, гласи първият абзац на писмото.

Сред другите подписали са френската режисьорка Одри Диван („The Happening“), актьорът Суон Арло („Anatomy of a Fall“), българският режисьор Константин Боянов („The Shameless“), италианката Лаура Биспури („The Peacock’s Paradise“), иранско-френската режисьорка Сепиде Фарси („Put Your Soul on Your Hand and Walk“), британският актьор Чарлз Денс, френско-швейцарската актриса и режисьорка Летисия Дош („Dog on Trial“) и палестинските братя режисьори Араб и Тарзан Насер, спечелили награда за най-добър режисьор в секцията Un Certain Regard в Кан тази година с филма си „Once Upon A Time In Gaza“, пише Deadline.

82-рият филмов фестивал във Венеция започна на 27 август, едва шест седмици преди втората годишнина от терористичните атаки на "Хамас" в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при които загинаха 1200 души, а 251 бяха взети за заложници.

В последвалата израелска военна кампания, целяща унищожаването на "Хамас" и освобождаването на заложниците, според данни от Газа са загинали най-малко 61 000 души. Израел отхвърля обвиненията в геноцид, като твърди, че действията му не са с „намерение“ за такова.

Международният индекс за продоволствена сигурност (IPC), подкрепен от ООН, обяви тази седмица, че 500 000 души в Газа официално са изправени пред „изкуствено създаден глад$, като поне 132 000 деца под петгодишна възраст ще страдат от остро недохранване.

В писмото V4P се подчертава, че преследването на палестинците от Израел предшества 7 октомври с десетилетия и че е време кинотворците да заемат позиция „в защита на истината за етническото прочистване, апартейда, незаконната окупация на палестинските територии, колониализма и всички останали престъпления срещу човечеството, извършвани от Израел десетилетия наред“.

„Докато прожекторите са насочени към фестивала във Венеция, рискуваме да преживеем поредното голямо събитие, останало безразлично към тази човешка, гражданска и политическа трагедия. Казват ни: "Шоуто трябва да продължи", докато ни призовават да отвърнем поглед — сякаш "светът на киното" няма нищо общо с "реалния свят“, пишат авторите.

„Биеналето и Филмовият фестивал във Венеция трябва да почитат силата на изкуството като средство за трансформация, свидетелство, отражение на човечността и за развитие на критическото съзнание. Именно това прави изкуството изключителен инструмент за размисъл, активно участие и съпротива“, се казва още в писмото.

Тази инициатива идва след друго открито писмо от тази седмица – подписано от над 500 водещи фигури от италианската култура, сред които Валерия Голино и Габриеле Салваторес, Виничио Маркиони и Мимо Калопрести – с призив за ден на мобилизация в подкрепа на Палестина на 30 август по време на фестивала.

Всичко това се случва на фона на растящото международно осъждане от световни лидери заради военните действия на Израел в Газа и решението му за нов спорен проект за заселване, който ще откъсне Западния бряг от Източен Йерусалим.

Няколко западни държави, сред които Франция, Великобритания, Канада и Австралия, вече заявиха, че подготвят признаване на държавата Палестина на предстоящото заседание на Общото събрание на ООН този месец.

Газа Венеция Константин Боянов писмо
