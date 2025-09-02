Джорджина показа пръстена си за 3 милиона във Венеция

Миналия месец футболната суперзвезда Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес обявиха, че са сгодени.

Звездата от Netflix потвърди новината с общ пост в Instagram, в който показа внушителния пръстен и написа: "Да, приемам. В този и във всички мои животи."

Сега, малко повече от две седмици по-късно, Джорджина официално дебютира с огромния диамантен пръстен, оценяван на над 3 милиона долара на червения килим на кинофестивала във Венеция. 31-годишната испанка, която живее със своя бъдещ съпруг в Саудитска Арабия, се появи в черна дантелена рокля на Roberto Cavalli, комбинирана с впечатляващи бижута на Pasquale Bruni, сред които и колие Rosina от бяло злато 18 карата с диаманти, рубини и розови сапфири. Джорджина се погрижи пръстенът от Кристиано да е във фокуса на камерите, като демонстративно държеше ръцете си нагоре и разкри целия си диамантен сет.

Това беше първата ѝ официална поява на червения килим след обявяването на годежа с футболната легенда, с която са заедно вече осем години. Двамата се срещат за пръв път в Мадрид, когато Джорджина работи като продавач-консултант в бутика на Gucci, пише Grazia.

„Не мислех в началото, че връзката ще е толкова силна. Че ще се влюбя в нея. Не го очаквах, честно казано. Но след известно време усетих, че тя е жената на живота ми“, признава футболистът в първия епизод на документалния сериал „I Am Georgina“

През ноември 2017 г. двойката посреща първото си общо дете – дъщеря на име Алана Мартина. През април 2022 г. Джорджина и Кристиано очакват близнаци – момче и момиче, но за съжаление синът, когото кръщават Ейнджъл, си отива при раждането. Дъщерята получава името Бела Есмералда. Кристиано има и три други деца – 15-годишния Кристиано Джуниър и 8-годишните близнаци Матео и Ева Мария. Макар да не са биологични деца на Джорджина, тя се грижи за тях като за свои.

През януари 2023 г. цялото семейство се премества в Саудитска Арабия, след като Роналдо подписва с футболния клуб Ал-Насър. Споразумението му е на стойност около 200 милиона долара, като самият клуб го определя като „история, която се пише пред очите ни“. Оттогава семейство Роналдо-Родригес редовно е засичано по улиците на Рияд или на разходки в съседен Дубай.