Шакира: Бях неуверена и слагах много грим

Шакира преди е носила повече грим заради липса на увереност. Това разкри самата 48-годишна певица. Въпреки че я идеализираха заради красотата ѝ в началото на кариерата ѝ, тя била много притеснена относно външния си вид.

"Тогава, когато бях по-млада, мисля, че ми отнемаше дори повече време, за да се приготвя. Мисля, че липсата на опит и, вероятно, липсата на увереност, ме караше да нося много повече грим, и да съм по-уверена. И сега, аз съм малко по-уверена.", каза тя пред "Allure".

