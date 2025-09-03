IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Шакира: Бях неуверена и слагах много грим

Изповед от звездата

03.09.2025 | 22:24 ч. Обновена: 03.09.2025 | 23:52 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шакира преди е носила повече грим заради липса на увереност. Това разкри самата 48-годишна певица. Въпреки че я идеализираха заради красотата ѝ в началото на кариерата ѝ, тя била много притеснена относно външния си вид.

"Тогава, когато бях по-млада, мисля, че ми отнемаше дори повече време, за да се приготвя. Мисля, че липсата на опит и, вероятно, липсата на увереност, ме караше да нося много повече грим, и да съм по-уверена. И сега, аз съм малко по-уверена.", каза тя пред "Allure".

Какво още каза тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Шакира неувереност грим
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem