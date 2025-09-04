Публиката във Венеция аплодира 23 минути филм за убито дете в Газа

Снимка: Reuters 1 / 12 / 12

Премиерата на „The Voice of Hind Rajab“ на кинофестивала във Венеция се превърна в изключително емоционално събитие, при което в залата „Сала Гранде“ почти не останаха сухи очи.

Филмът бе една от най-обсъжданите продукции още преди фестивала. Мощната и покъртителна драма на тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания разказва истинската история на 5-годишното палестинско момиче Хинд Раджаб, убита в началните етапи на войната в Газа. Филмът беше възнаграден с близо 23-минутна овация – умопомрачаваща и най-дългата на фестивала досега. Когато аплодисментите надминаха 20 минути, в опит да разпръснат публиката в залата дори бяха приглушени светлините. Но ръкоплясканията продължиха, пише Variety.

Докато бяга със семейството си от Газа през януари 2024 г., автомобилът, в който е пътувала Раджаб, е обстрелян, убивайки чичо ѝ, леля ѝ и тримата ѝ братовчеди. Момичето остава часове наред блокирано в автомобила, говорейки по телефона с Палестинския Червен полумесец, докато парамедици се опитват да я спасят. Когато най-накрая достигат до нея, и Хинд, и спасителите са намерени мъртви. Според заключение на медийни разследвания, израелски танк най-вероятно е изстрелял 335 снаряда по колата. Във филма е включен и смразяващият реален телефонен запис на гласа на детето.

В публиката зрители развяваха палестински знамена, а по време на аплодисментите залата огласяха възгласи „Свободна Палестина“. Хоакин Финикс и Руни Мара, които са изпълнителни продуценти на филма, присъстваха на прожекцията и позираха на червения килим с фотография на Раджаб заедно с екипа. Финикс носеше и значка "Artists for Ceasefire" ("Артисти срещу прекратяване на огъня"). В един момент актьорът Мотаз Малхийс слезе при публиката, взе палестинско знаме и го развя под бурни овации.

Още преди официалната премиера мнозина на фестивала прогнозираха, че филмът е фаворит за „Златен лъв“. Силната емоционална реакция при прожекцията само затвърди тези очаквания.

По-рано през деня на пресконференцията на "The Voice of Hind Rajab“ залата отново стана на крака с продължителни аплодисменти. Една от звездите, Саджа Килани, прочете изявление от името на екипа: „Питаме: Няма ли вече достатъчно? Достатъчно убийства, глад, разрушения, обезчовечаване, продължаваща окупация. Историята на Хинд носи тежестта на цял един народ – тя не е само нейна. Нейният глас е един от тези на 19 000 деца, които изгубиха живота си в Газа само през последните две години. Това е гласът на всяка майка, баща, лекар, учител, артист, журналист, доброволец, парамедик – всички с право на живот, на мечти, на достоен живот, отнет пред безучастни очи. А това са само гласовете, които познаваме. Зад всяко число стои история, която никога няма да бъде разказана.“ Историята на Хинд е за едно дете, което крещи: „Спасете ме.“ А ужасяващият въпрос е – как позволихме на дете да моли за живот и да остане нечутo? Никой не може да живее в мир, докато едно дете още се бори за живот. Нека гласът на Хинд Раджаб отеква във всеки киносалон. Нека напомня за мълчанието, което светът изгради около Газа. Нека назове геноцида, който това мълчание защитава. И нека прониже думата: достатъчно.“

Още при старта на фестивала стана ясно, че "The Voice of Hind Rajab“ е подкрепен от звезди като Хоакин Финикс и Руни Мара, които присъстваха, както споменахме. Сред продуцентите има и още едно популярно име - това на Брад Пит. Финикс и Мара присъстваха и на пресконференцията, за да изразят своята подкрепа. На въпрос дали включването им във филма е знак, че израелският премиер Бенямин Нетаняху „губи културната война“ в Холивуд, Каутер Бен Хания отговори, че се надява участието им „да има значение“.

„Виждаме как по света се налага наративът, че умиращите в Газа са просто странични жертви. Това е толкова обезчовечаващо. И именно затова киното, изкуството и всяка форма на изразяване са толкова важни – за да дадат глас и лице на тези хора“, каза тя.