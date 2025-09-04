IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

На 13 и 14 септември Clawfinger и The Sisters of Mercy ще разтърсят българската публика

На сцената ще излязат и редица български изпълнители

04.09.2025 | 18:23 ч. Обновена: 04.09.2025 | 18:39 ч. 1
На 13 и 14 септември Clawfinger и The Sisters of Mercy ще разтърсят българската публика

Rebel Rebel навършва пет години, като през тях фестивалът на Projector Plus се превърна в пространство за среща между артистите и феновете на живата българска алтернативна сцена.

На 13 и 14 септември 2025 г. във Vidas Art Arena в Борисовата градина в София, юбилейното издание ще събере шведските рап-метъл законодатели Clawfinger, легендарните The Sisters of Mercy и водещите имена от българската алтернативна сцена – Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More

Това ще бъдат две вечери с две различни енергии, които се допълват в звука си. Шведите Clawfinger, банда, която още през 90-те използваше сцената за силна социална позиция, се завръщат у нас с нова продукция и любими песни, за да напомнят защо музиката е най-силното оръжие, особено когато имаш какво да кажеш.

The Sisters of Mercy е група, която никога не е следвала жанрови дефиниции. Гласът на Андрю Елдрич тежките китари и мрачната поезия са техният внимателно поддържан мит, без натрапване, но с армия от верни почитатели. 

​​Двете международни имена ще споделят сцената с шест български групи с глобален заряд. Hellion Stone, Цар Плъх, No More Many More, Lek City Case, ALI и Me and My Devil ще покажат различните лица на алтернативната музика у нас.

Входът и в събота, и в неделя в последния истински летен уикенд, отваря в 17:00, концертите започват в 17:35, а международните артисти излизат на сцената в 21:30 ч.. 

Тази година Rebel Rebel добавя и нов любопитен акцент към програмата си с два специални DJ сета. Първия ден на фестивала ще открие Rado Gergoff. Във втората вечер зад пулта ще застане N:Mode (Николай Събев).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

The Sisters of Mercy Clawfinger София Борисовата градина Vidas Art Arena Projector Plus Rebel Rebel No More Many More Цар Плъх Lek City Case ALI Me And My Devil Hellion Stone фестивал концерт група
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem