На 13 и 14 септември Clawfinger и The Sisters of Mercy ще разтърсят българската публика

Rebel Rebel навършва пет години, като през тях фестивалът на Projector Plus се превърна в пространство за среща между артистите и феновете на живата българска алтернативна сцена.

На 13 и 14 септември 2025 г. във Vidas Art Arena в Борисовата градина в София, юбилейното издание ще събере шведските рап-метъл законодатели Clawfinger, легендарните The Sisters of Mercy и водещите имена от българската алтернативна сцена – Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More.

Това ще бъдат две вечери с две различни енергии, които се допълват в звука си. Шведите Clawfinger, банда, която още през 90-те използваше сцената за силна социална позиция, се завръщат у нас с нова продукция и любими песни, за да напомнят защо музиката е най-силното оръжие, особено когато имаш какво да кажеш.

The Sisters of Mercy е група, която никога не е следвала жанрови дефиниции. Гласът на Андрю Елдрич тежките китари и мрачната поезия са техният внимателно поддържан мит, без натрапване, но с армия от верни почитатели.

​​Двете международни имена ще споделят сцената с шест български групи с глобален заряд. Hellion Stone, Цар Плъх, No More Many More, Lek City Case, ALI и Me and My Devil ще покажат различните лица на алтернативната музика у нас.

Входът и в събота, и в неделя в последния истински летен уикенд, отваря в 17:00, концертите започват в 17:35, а международните артисти излизат на сцената в 21:30 ч..

Тази година Rebel Rebel добавя и нов любопитен акцент към програмата си с два специални DJ сета. Първия ден на фестивала ще открие Rado Gergoff. Във втората вечер зад пулта ще застане N:Mode (Николай Събев).