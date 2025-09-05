Кой ще наследи милиардите на Джорджо Армани?

Смъртта на италианския дизайнер Джорджо Армани предизвика слухове кой ще наследи неговото състояние, оценявано на 12,1 милиарда долара, дали империята му ще се разпадне и дали „Крал Джорджо“ има наследник.

След като стартира модната си къща през 1975 г., Армани все още беше главен изпълнителен директор, президент, креативен директор и собственик на разрастващ се бизнес за 23 милиарда евро, който доминираше модната индустрия, когато почина на 91-годишна възраст в четвъртък.

„Той планираше смъртта си и я записа писмено, за да се запази империята", коментира Паола Поло, моден редактор в италианския Corriere della Sera

Армани споделя това в автобиографията си от 2022 г.:

„Подготвих плана за наследяване с обичайния си добре планиран прагматизъм и дискретност, но няма да го разкрия сега, защото все още съм тук.“

Миналата година той каза пред Corriere della Sera, че планът му „трябва да бъде следван от всеки, който дойде след мен, за да продължи моето наследство“.

Подробности за мистериозното завещание изтекоха през 2023 г., разкривайки, че компанията може да стане публична пет години след смъртта му. Въпреки това, нямаше никаква представа кой ще поеме управлението, от списъка с членове на семейството в борда до Лео Дел'Орко, неговия партньор и ръководител на мъжкия дизайн.

Джулия Кривели, моден редактор в италианския финансов ежедневник Il Sole 24 Ore, каза, че може да не е толкова просто, колкото да се очаква да се види наследник, посочен в завещанието на Армани.

„Това беше човек, който запази пълен контрол над компанията до края и вярвам, че не е подготвил наследник - няма реален план. Фирмата не беше листвана на борсата, така че не е имало задължително управление по този въпрос. Вижте Luxottica, италианския производител на слънчеви очила. Три години след смъртта на основателя, неговите наследници все още се борят за собственост.“

Освен собствеността върху компанията си, Армани е закупил и суперяхта и имоти в Милано, италианския остров Пантелерия, Сен Тропе, Манхатън и Антигуа.

В интервю за Financial Times малко преди смъртта си, Армани говори за „постепенно предаване“ на властта на хора като Дел'Орко и семейството му, казвайки, че „би искал наследяването да бъде органично, а не момент на разрив“, намеквайки, че е планирал да предаде юздите приживе. Но сега смъртта му донесе „разрива“, който се надяваше да избегне.

Който и да поеме властта, ще му е трудно да оправдае репутацията на човек, описан като „легенда“ от известните личности, които му отдадоха почит в четвъртък, включително Джулия Робъртс, Синди Крофорд и Виктория Бекъм.

Ана Уинтур, редакторката на американския Vogue в оставка, каза:

„Джорджо Армани имаше толкова ясна сила на личността и визия, че разпознавахте работата му мигновено, където и да я намерите.“

Поло каза, че смъртта на Армани е „емоционален“ момент за Италия.

„Той беше последният от италианските модни величия и смъртта му означава, че предстои смяна на поколенията за италианския дизайн, нещо, което вече се е случило във Франция, но не и тук“, допълни тя.

Алдо Кацуло, който интервюира Армани за Corriere della Sera миналата година, каза:

„За разлика от много богати италианци, той никога не е напускал Италия по данъчни причини. Той остана жител тук, защото обичаше Италия.“

В интервюто Армани сипеше похвали за колегите си италиански дизайнери, като Валентино и покойния Джани Версаче, но беше по-предпазлив към Dolce & Gabbana, твърдейки, че би „гледал техните дизайни и би се зачудил: би ли носила това жена? Но виждам, че сега нещата се променят“. Миуча Прада, каза той, „живее повече в света на Миуча Прада, отколкото в реалния свят. Тя не мисли за факта, че роклите ѝ трябва да се носят от нормални жени“.

Кацуло каза, че интервюто е първият път, когато Армани е обсъждал хомосексуалността си.

„Никой никога не го е питал. В Италия хората не задават тези въпроси“, обясни той. „Той се напрегна, когато го попитах, и каза: „Откъде знаеш, че съм обичал мъже?“, след което се отпусна и започна да говори.“

Армани разкри, че първият му мъжки партньор е бил инструктор в младежки летен лагер.

„Никога не съм казвал на никого за това. Все още е много емоционален спомен за мен“, отбеляза той.

Миналата седмица беше обявено, че Армани е закупил La Capannina, исторически ресторант в италианския плажен курорт Форте дей Марми, където през 60-те години на миналия век се запознава със своя дългогодишен бизнес и житейски партньор Серджо Галеоти. Галеоти умира през 1985 г. на 40-годишна възраст от усложнения от СПИН.

„Това е последният му романтичен жест, връщане там, откъдето всичко е започнало“, каза Поло.