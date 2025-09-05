Салма Хайек на 59 г., шашна по бански

Салма Хайек отново доказа, че годините не ѝ личат! В началото на седмицата актрисата навърши 59 години. И остава в отлична форма, както и в чудесно настроение. По повод личния си празник тя публикува в профила си в Instagram снимка, с която омая феновете.

Виждаме как Салма е на яхта, позира на фона на водата и красивото небе и си прекарва страхотно. Тя е вдигнала чаша с коктейл. Звездата е по светлочервен бански от 2 части, със слънчеви очила и пусната коса.

Забелязва се, че е в топ форма и последователите ѝ са очаровани от стройната ѝ фигура.

"59 обиколки около Слънцето и все още танцувам. Наздраве на всички вас и ви благодаря за любовта.", написала е актрисата към секси кадъра.

