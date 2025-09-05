IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Салма Хайек на 59 г., шашна по бански

Позира на яхта

05.09.2025 | 22:45 ч. Обновена: 06.09.2025 | 00:43 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Салма Хайек отново доказа, че годините не ѝ личат! В началото на седмицата актрисата навърши 59 години. И остава в отлична форма, както и в чудесно настроение. По повод личния си празник тя публикува в профила си в Instagram снимка, с която омая феновете.

Виждаме как Салма е на яхта, позира на фона на водата и красивото небе и си прекарва страхотно. Тя е вдигнала чаша с коктейл. Звездата е по светлочервен бански от 2 части, със слънчеви очила и пусната коса.

Забелязва се, че е в топ форма и последователите ѝ са очаровани от стройната ѝ фигура.

"59 обиколки около Слънцето и все още танцувам. Наздраве на всички вас и ви благодаря за любовта.", написала е актрисата към секси кадъра.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Салма Хайек тяло бански рожден ден
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem