Хари и Кейт Мидълтън били много близки преди

Излизали само двамата

05.09.2025 | 20:15 ч. Обновена: 05.09.2025 | 20:46 ч. 4
Снимка: Getty Images

Принц Хари и съпругата на брат му принц Уилям, Кейт Мидълтън, едно време са били много близки и наистина добри приятели.
Това се твърди в нова книга на бившия кралски иконом Грант Харолд - "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service". Не само кралските братя Хари и Уилям са били изключително близки.

Но и Хари често е излизал само с Кейт Мидълтън, когато принц Уилям отсъства.

"Принц Уилям и Кейт Мидълтън го включваха. Той излизаше с Кейт. Уилям заминаваше, и Кейт и Хари излизаха и вършиха неща заедно", пише в книгата, предават от "The Telegraph".

А какво са правили заедно Кейт и Хари?

Като обикновени приятели - наслаждавали са се на пазаруване заедно и са посещавали кръчми.

