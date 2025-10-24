Какво у един мъж може да отврати Дакота Джонсън?

Дакота Джонсън си има стандарти. В ново видео с въпроси и отговори за Vogue Germany, публикувано във вторник, 21 октомври, 36-годишната актриса споделя едно свое категорично правило, когато става дума за мъже.

Попитана дали има „червени флагове“, Джонсън отговаря без колебание: „Мъже, които носят джапанки на обществени места. Бягай.“

В отделно интервю за същото издание, публикувано също на 21 октомври, звездата от „The Materialists“ разкрива подробности за своята бюти рутина — включително един доста необичаен навик, свързан с косата ѝ.

„Имам бретон, откакто бях дете. Отрязах си го сама, когато бях на около четири, и просто го обожавах. Имала съм го през целия си живот, освен в периода между 10 и 14 години. Чувствам се себе си, когато имам бретон“, казва тя.

Той обаче изисква постоянна поддръжка, признава Дакота.

„Щях да съм много щастлива, ако не трябваше да го подстригвам непрекъснато, на сто процента. Но винаги пътувам с ножичка и обожавам да пия мартини, докато си подрязвам бретона", признава актрисата. След това се усмихва и добавя: „Да, тази комбинация понякога води до лоши резултати. Но не винаги.“

Актрисата разкрива и колко семпла е останалата част от грижата ѝ за косата: „Не използвам никакви стилизиращи продукти и оставям косата си да изсъхне естествено. В момента е още леко влажна, но не правя нищо с нея. Разбира се, когато снимам, е различно.“

Все пак признава, че понякога използва серум от Crown Affair.

За червените килими Дакота разчита на фризьорите Марк Таунсенд и Джордж Нортууд.

„Те се грижат изключително добре за косата ми. Много е дълга, но расте бързо — както и ноктите ми. Мисля, че това е въпрос на вътрешен баланс — храня се здравословно, пия много вода и не прекалявам с грижите за косата“, категорична е Джонсън.

Говорейки с Vogue Germany, актрисата споделя и мнението си за смелите си модни избори.

Попитана дали някога се притеснява, че „някоя прозрачна рокля може да е прекалено секси“, звездата от „Verity“ отговаря: „Изобщо не ме интересува.“

„Имах възможността да нося някои от най-красивите рокли и когато се чувствам добре в тях — просто ги нося. Понякога тези рокли ми стоят страхотно, понякога — не. Зависи от кройката, плата, цвета, всичко. Но когато намеря рокля, в която се чувствам комфортно и красива — разбира се, че ще я облека! А и е забавно да носиш нещо секси“, допълва още звездата.