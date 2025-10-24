Опитайте това детокс меню – то е уютно, зареждащо с енергия и насочено към подкрепа на естествените методи за детоксикация на тялото.
Лесно есенно детокс меню за 7 дни:
Ден 1: Подготвяне и хидратация
- Закуска
Овесена каша с пюрирана тиква и канела. Подсладена с половин чаена лъжичка мед (по избор).
- Обяд
Печена тиква със спанак и леща. Салата от рукола с ленено семе.
- Вечеря
Лека супа от праз и картофи. Можете да си направите голяма порция за 2 дни.
- Междинни закуски:
Ябълка, горски ягоди, малка шепа неосолени бадеми.
Ден 2: Подкрепа за черния дроб
- Закуска
Смути от спанак, авокадо, банан и малко джинджифил.
- Обяд
Остатък от супата от праз и картофи. Добавете малко прясно нарязан магданоз.
- Вечеря
Печен патладжан с чесън и лимон. Сервирайте с порция киноа.
- Междинни закуски
Настъргани моркови с малко семена и лимонов сок, кисело мляко (без захар).
