Детокс меню за 7 дни

Лесно и вкусно

24.10.2025 | 00:05 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Опитайте това детокс меню – то е уютно, зареждащо с енергия и насочено към подкрепа на естествените методи за детоксикация на тялото.

Лесно есенно детокс меню за 7 дни:

Ден 1: Подготвяне и хидратация

  • Закуска

Овесена каша с пюрирана тиква и канела. Подсладена с половин чаена лъжичка мед (по избор).

  • Обяд

Печена тиква със спанак и леща. Салата от рукола с ленено семе.

  • Вечеря

Лека супа от праз и картофи. Можете да си направите голяма порция за 2 дни.

  • Междинни закуски: 

Ябълка, горски ягоди, малка шепа неосолени бадеми.

Ден 2: Подкрепа за черния дроб

  • Закуска

Смути от спанак, авокадо, банан и малко джинджифил.

  • Обяд

Остатък от супата от праз и картофи. Добавете малко прясно нарязан магданоз.

  • Вечеря

Печен патладжан с чесън и лимон. Сервирайте с порция киноа.

  • Междинни закуски

Настъргани моркови с малко семена и лимонов сок, кисело мляко (без захар).

детокс меню хранене
