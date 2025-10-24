Опитайте това детокс меню – то е уютно, зареждащо с енергия и насочено към подкрепа на естествените методи за детоксикация на тялото.

Лесно есенно детокс меню за 7 дни:

Ден 1: Подготвяне и хидратация

Закуска

Овесена каша с пюрирана тиква и канела. Подсладена с половин чаена лъжичка мед (по избор).

Обяд

Печена тиква със спанак и леща. Салата от рукола с ленено семе.

Вечеря

Лека супа от праз и картофи. Можете да си направите голяма порция за 2 дни.

Междинни закуски:

Ябълка, горски ягоди, малка шепа неосолени бадеми.

Ден 2: Подкрепа за черния дроб

Закуска

Смути от спанак, авокадо, банан и малко джинджифил.

Обяд

Остатък от супата от праз и картофи. Добавете малко прясно нарязан магданоз.

Вечеря

Печен патладжан с чесън и лимон. Сервирайте с порция киноа.

Междинни закуски

Настъргани моркови с малко семена и лимонов сок, кисело мляко (без захар).

