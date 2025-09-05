Тюркоазените очи на времето – с Ивана Захаренова прогнозата винаги ще е хубава по Bulgaria ON AIR

Тюркоазените очи на Ивана Захаренова, които веднага приковават вниманието, обещават чисти хоризонти, независимо от метеорологичните условия – тя е новата водеща на Времето ON AIR по Bulgaria ON AIR.

Красива, харизматична и камерата я обича - тя открива магията на телевизията още в ранна възраст и по един напълно естествен начин се превръща в част от нея – както пред обектива, така и зад кулисите.

Възпитаничка на Софийската професионална гимназия по туризъм, тя завършва „Медии и журналистика“ и „Връзки с обществеността“ в УНСС, трупа опит в Българската национална телевизия, а от вече две години е мениджър „Събития“ в Investor Media Group.

Ивана е част от журито на престижните модни конкурси „БГ модна икона“ и „Златна игла“, печелила е журналистически конкурс на Фондация „Димитър Цонев“, в екип с нейни колеги. Участвала е в сериала „Революция Z”, предаването „Сделка или не“ и телевизионни реклами и видеоклипове

Днес Ивана обединява страстта си към медиите и комуникациите в новото си амплоа – водеща на прогнозата за времето по Bulgaria ON AIR.

Сега времето има две лица – Ивана Захаренова и Иоанна Микаела Димитрова, а с тях винаги ще е слънчево, защото усмивките им са искрени и топли.