Допускате ли тези грешки с прахосмукачката?

Чист и уютен дом – това е, за което всички мечтаем. И именно затова често пускаме прахосмукачката, която се грижи за чистотата не само на подовете, но и на мебелите. Но знаете ли, че има неправилни начини да употребявате този иначе добре познат уред?

Прочетете кои са най-често срещаните грешки при използване на прахосмукачка, за да почиствате още по-бързо и лесно и да се погрижите за ефективността и продължителността на живота ѝ.

Препълвате торбичката или контейнера

Чудите ли се защо минавате няколко пъти на едно и също място, а не можете да почистите всичко? В такива случаи първо проверете торбичката или контейнера за смет, защото най-вероятно са препълнени.

Събраната смет пречи на всмукването и така намалява реалната мощност на уреда. И, естествено, вие не можете да почистите лесно и качествено. Освен това ще загреете още повече двигателя и това може да го увреди.

Как да избегнете това: най-лесно е да почиствате торбичката или контейнера след 1-2 използвания, особено ако е за многократна употреба. Ако торбичката е за еднократна употреба, изчакайте да се напълни до 2/3 и я сменете, дори все още да ви се вижда празна.

Не обръщате внимание на филтрите

Филтрите на прахосмукачката играят важната роля: те задържат фините частици прах и им пречат да се разпилеят обратно в стаята. Но с времето се запушват. Ако не са добре почистени, качеството на въздуха ще намалее и прахът скоро ще се уталожи отново по мебелите. Освен това двигателят ще работи по-трудно и с по-малка ефективност.

Как да избегнете това: прочетете инструкциите на производителя кога и как да почиствате и сменяте филтрите. Обикновено това се прави веднъж месечно.

Слагате неправилна приставка

Много домакини използват една и съща четка за всички повърхности. Но това води до по-лошо почистване и дори може да повреди пода или килима.

Как да избегнете това: слагайте правилната приставка – дюза за твърди подове, турбо четка за килими, тесен накрайник за ъгли и т.н.

Използвате върху мокри повърхности

Обикновените прахосмукачки не са предназначени за събиране на течности. Ако правите това, може да причините късо съединение или трайна повреда на уреда.

Как да избегнете това: никога не почиствайте разлята вода или влажни килими с обикновена прахосмукачка. За такива ситуации имате нужда от специални модели за мокро почистване.

Съхранявате неправилно кабела

Навиването на кабела около уреда или дърпането му рязко може да повреди механизма и да прекъсне или наруши изолацията.

Как да избегнете това: винаги използвайте вградената система за прибиране или навивайте кабела внимателно, без силно прегъване.

Не обръщате внимание на скоростта на работа

Много хора нямат търпение да свършат с тази досадна работа и минават бързо с прахосмукачката, като мислят, че това е достатъчно. Но така в тъканите на килима остават прах и мръсотия.

Как да избегнете това: движете уреда бавно и равномерно, като минавате по всяка зона поне два пъти – напред и назад.

Не поддържате редовно уреда

В четките, тръбите и маркуча с времето се натрупват косми и прах. Те намаляват ефективността на домашната прахосмукачка и увеличават риска от повреда.

Как да избегнете това: почиствайте четките след всяка употреба и проверявайте от време на време маркуча и тръбите за запушвания.