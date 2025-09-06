Пълнолуние в Риби – как ще се отрази на вашия зодиакален знак

Пълнолунието винаги е мощно време за колектива – емоциите са засилени, интуицията е на максимум и виждаме плодовете на нашите проявления.

Пълнолунието този месец се пада на 7 септември. Известно е още като Царевичната луна, въз основа на традицията и фолклора на индианците, защото това пълнолуние изгрява около времето, когато се жъне царевицата. Но повечето от нас не жънат царевица в момента – така че какво означава това лунно събитие за вас?

Слънцето в Дева е в опозиция на Луната в Риби, което създава напрежение между практическата отговорност и вътрешното размишление. Влиянието на Дева ви тласка да отмятате неща от списъка си със задачи, да организирате живота си и да дадете приоритет на здравето си. Междувременно емоционалните Риби ще ви накарат да жадувате за почивка, релаксация и саморефлексия. Тези две противоречиви енергии могат да ви накарат да се чувствате дърпани в различни посоки, докато се опитвате да балансирате между свършването на всичко и грижата за себе си.

А ето и как ще резонира с вашия зодиакален знак това септемврийско пълнолуние в знака Риби:

Овен

Овните са известни с това, че се палят лесно, но този период може да ви накара да се чувствате още по-емоционални от обикновено. Вместо да следвате типичното си импулсивно поведение, използвайте това време като възможност за почивка и размисъл. Ако отделите време, за да обработите текущия си стрес и емоции, това ще ви служи по-добре в бъдеще. За да помогнете за освобождаването от стреса, се насочете към нежни рутини и дейности като йога, ходене или медитация.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg