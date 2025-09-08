IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Карди Би коментира връзката си със Стефон Дигс

Заедно са от февруари

08.09.2025 | 19:59 ч. Обновена: 08.09.2025 | 21:53 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Карди Би проговори за връзката си със Стефон Дигс. 32-годишната рапърка призна, че е трудно да се среща с човек, който също е под светлините на прожекторите - като нея.

"Беше много трудно, но - каквото - такова. Трудно е да се криеш. Трудно е да ходиш по срещи в 30-те си години също, но аз го харесвам. Днес аз го обичам. Винаги ме е било страх да ходя по срещи с хора, защото винаги съм била в дълга връзка, откакто бях на 21 г.", коментира певицата пред "Billboard".

Стефон я е вдъхновил да стане по-дисциплинирана.

Какво още каза тя четете в teenproblem.net

Тагове:

звезди Карди Би Стефон Дигс връзка двойка
