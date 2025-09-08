Карди Би коментира връзката си със Стефон Дигс

Карди Би проговори за връзката си със Стефон Дигс. 32-годишната рапърка призна, че е трудно да се среща с човек, който също е под светлините на прожекторите - като нея.

"Беше много трудно, но - каквото - такова. Трудно е да се криеш. Трудно е да ходиш по срещи в 30-те си години също, но аз го харесвам. Днес аз го обичам. Винаги ме е било страх да ходя по срещи с хора, защото винаги съм била в дълга връзка, откакто бях на 21 г.", коментира певицата пред "Billboard".

Стефон я е вдъхновил да стане по-дисциплинирана.

