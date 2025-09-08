В кадър: "Кървава Луна" по време на пълно лунно затъмнение

Любителите на астрономията се насладиха на „Кървава Луна“ тази вечер по време на пълно лунно затъмнение, видимо в Азия и части от Европа и Африка.
Когато Слънцето, Земята и Луната се подредят в една линия, сянката, хвърляна от планетата върху спътника ѝ, придава на Луната наситено червен цвят.
Хората в Азия, включително Индия и Китай, имаха най-добра видимост за пълното лунно затъмнение, което беше видимо и в източната част на Африка, както и в западната част на Австралия.
Пълното лунно затъмнение продължи от от 20:30 до 21:52 българско време.
Астрономите в Европа и Африка също имаха кратка възможност да видят частично затъмнение, точно когато Луната изгряваше в ранния следобед, но Америка пропусна това събитие.
Луната изглежда червена по време на лунни затъмнения, защото единствената слънчева светлина, която я достига, е „отразена и разсеяна през земната атмосфера“, заяви Райън Милиган, астрофизик от Университета „Куинс“ в Белфаст, Северна Ирландия.
Последното пълно лунно затъмнение беше през март тази година.
Редки пълни слънчеви затъмнения, при които Луната блокира светлината от Слънцето, ще бъдат видими в част от Европа на 12 август 2026 г.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.