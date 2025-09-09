"Остава", Дара Екимова, Атанас Колев и Deep Zone на юбилейното издание на "Парк фест"

В истински празник на българската музика и качественото забавление ще се превърне юбилейното десето издание на „Парк Фест“, което ще се проведе от 18 до 21 септември в парк „Студентски“.

Семейният фестивал традиционно е с вход свободен и обединява култура, спорт и развлечения за всички възрасти.

Концертната програма ще стартира с Атанас Колев (18 септември), а ден по-късно феновете на българския алтърнатив рок ще се срещнат с група „Остава“. На 20 септември на сцената ще излезе Дара Екимова, а финалът на 21-ви ще бъде отбелязан с експлозивен денс маратон на Deep Zone.

Сред специалните акценти на „Парк фест“ са Националният зумба маратон с инструктори и участници от цялата страна, както и шоу с гигантски сапунени балони (20 септември). На следващия ден „Музейко“ ще ангажира най-младите посетители с целодневна програма, включваща интерактивни игри и научни експерименти.

Фестивалът ще предложи още разнообразни спортни активности, арт работилници, танцови класове и еко инициативи. Събитието включва и социални каузи – благотворителният щанд на Pet Sisters ще събира средства в подкрепа на животни в нужда. Арт базар на изкуствата и занаятите и кулинарни предложения ще допълват празничната атмосфера.