Лилавият молив за очи се завръща като тенденция в красотата

Използвали ли сте лилав молив за очи?

На пръв поглед е ярък и много цветен, но всъщност е универсален нюанс, който подхожда на всички цветове на очите и придава на грима магнетично и нежно излъчване.

Ще се изненадате, но лилавият молив е перфектен както за тъмни, така и за светли очи, за зелени, сини и дори кафяви ириси.

Универсален и подходящ за всякакъв грим и всеки повод, лилавият молив за очи е идеален за добавяне на нотка мистерия към вашия грим.

Как да го нанасяте

Най-добрият начин да използвате лилав молив за очи е да нанесете цвета от вътрешния ъгъл на горния клепач и да очертавате внимателно по линията на миглите. След това можете нежно да блендирате и омекотите цвета с пръст или с помощта на апликатор за грим.

Можете да използвате молива за рисуване на графични линии - класически до геометрични.

Топ визии с лилав молив за очи

Опушен грим

Тази визия е подходяща за вечерен грим или за по-официално събитие.

Очертайте внимателно тънка линия с много тънък тъмнолилав молив, следвайки основата на миглите. След това нанесете по-светли лилави сенки върху средната част на клепача. В горната част на клепача, както и в двата долни края, нанесете светли сенки, бели или нюд, а след това прелейте всички цветове нежно с четка или блендер.

Завършете с черна спирала и по-нежен цвят на устните, за да може очите да изпъкват.

