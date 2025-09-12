IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как да подготвим детето за 15 септември?

Четете книги за първия учебен ден

12.09.2025 | 22:30 ч. Обновена: 12.09.2025 | 23:12 ч. 1
Снимка: istock

Независимо дали детето ви отива в предучилищна група, ясла, детска градина, или училище – първият учебен ден означава нова среда, нови приятели и нова рутина. Как да се подготвите за 15 септември в 9 лесни стъпки?

Започнете да коригирате графика за сън на детето си 

Сънливото дете е равносилно на мърморещо дете; а вие със сигурност не искате замаяно, изтощено дете в първия учебен ден. Ако детето ви е свикнало да си ляга късно и да се събужда късно, започнете да коригирате графика му за сън поне няколко дни преди първия учебен ден.

Премествайте времето за лягане с 15 минути всеки ден, докато детето ви може да се събужда в желаното време сутрин. Добре отпочиналото дете е щастливо дете.

Ранното събуждане ще даде на детето ви достатъчно време да закуси здравословно и да премине през сутрешната рутина със собствено темпо. Въпреки че да накарате детето си да става рано звучи като ужасна идея, е по-добре, отколкото да го пришпорвате със сутрешната рутина и да е сънливо и гладно, когато стигне до училище. 

Пазарувайте училищни пособия заедно

Позволете на детето си да се включи в подготовката. То ще бъде развълнувано, че има думата за това какви училищни пособия ще използва в училище. Някои от най-важните неща, за които искате детето ви да има мнение, включват: 

  • Кутия за обяд 
  • Дрехи за първия учебен ден 
  • Забавна кутия за моливи 
  • Раница 

Тагове:

първия учебен ден ученици 15 септември
