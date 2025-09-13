За първи път у нас гостува уникалният спектакъл "Танцът на епохите"

Музика, светлини, акробатика и танц се преплитат в завладяваща хармония, за да създадат спектакъл, какъвто рядко се вижда. „Танцът на епохите“ е истинско пътешествие през хилядолетията, което отвежда зрителя от митичните времена на древността чак до динамиката на модерния свят.

През ноември българската публика ще има уникалната възможност за първи път да се потопи в магията на този ярък и емоционален спектакъл, вече покорил международната сцена. Постановката съчетава модерни танцови форми и ефектна акробатика с богатството на турския и кавказкия фолклор, превръщайки танца в общ език, който надскача граници и култури.

„Танцът на епохите“ разказва историята на човечеството чрез символи, предания и легендарни личности. На сцената оживяват пророкът Ной и библейският Потоп, мъдрецът Деде Коркут – пазителят на преданията, безстрашната царица Томирис, победила основателя на Персийската империя, както и Жълтата булка – героиня от народния песенен фолклор. Всеки танцов фрагмент е своеобразна картина, която пренася зрителя в различен културен и исторически контекст.

Спектакълът впечатлява не само с танца, но и с визията си: пищни костюми, вдъхновени от традиции и древни образци, светлинни ефекти и сценични преобразявания, които подсилват усещането за магия. Музикалният съпровод е внимателно подбран, за да подчертае духа на всяка епоха и да създаде връзка между миналото и настоящето.

„С този проект искахме да създадем универсално послание – изкуство, което да докосне хората независимо от тяхната култура и възраст. Танцът е език без граници и чрез него показваме величието на историята и силата на традициите,“ казва режисьорът и хореограф на трупата Серхат Турак.

Трупата зад спектакъла

„Танцът на епохите“ се изпълнява от трупа с повече от 80 професионални танцьори, акробати и музиканти. През годините формацията е гостувала в над 40 страни – от САЩ и Франция до Япония и Китай, и навсякъде е посрещана с овации. Критиците често я наричат „сценична енциклопедия на културите“.

За нуждите на спектакъла са изработени повече от 1000 уникални костюма и аксесоара, вдъхновени от автентични тъкани, орнаменти и музейни образци, което придава изключителна визуална стойност на представлението.

Международни отличия

„Танцът на епохите“ и неговите създатели са удостоени с редица престижни награди, сред които:

• Голямата награда за сценичен спектакъл на Международния фестивал за танцови театри в Анкара;

• Отличие за най-добра хореография на фестивала „Dance Open“ в Санкт Петербург;

• Награда на ЮНЕСКО за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство чрез сценични изкуства;

• Множество отличия от европейски и азиатски фестивали, където спектакълът е обявяван за едно от най-вдъхновяващите танцови събития на съвремието.

„Танцът на епохите“ е спектакъл за цялото семейство – вдъхновяващ, завладяващ и вълнуващ. Той носи послания за красота, мъдрост и духовна сила, припомня ценността на културното наследство и силата на изкуството да обединява хората.

„Танцът на епохите“ ще се играе на 4 ноември в Арена 8888 София, на 5 ноември във Велико Търново (ДКС "Васил Левски"), на 6 ноември в Арена Шумен, на 7 ноември в ДКС Варна и на 8 ноември в пловдивската зала С.И.Л.А.

Все още могат да се закупят билети с отстъпка с промокод EPIC20 тук: https://www.golden-sands-tickets.com/. Деца до 6 години влизат безплатно, напомнят организаторите от Vienna Trend Events.