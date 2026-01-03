Рецептата Dnes: Пържени филийки от панетоне

Съставки:
- ½ ч.ч. прясно мляко
- 2 яйца
- 1 щипка канела
- семената на 1/4 ванилова шушулка или ванилова есенция няколко капки – по желание
- масло за пърженето
- панетоне
Продукти:
- В дълбока купа разбийте яйцата, млякото, канелата и ванилията.
- Нарежете панетонето на филийки с дебелина около 2/2,5 см.
- Всяка филийка се потапя от двете страни в яйчената смес.
- След това се изпържва от двете страни до златистокафяво в добре загрят тиган в малко разтопено масло.
- Сервирайте филийките със сладко, течен шоколад или както ги обичате.
