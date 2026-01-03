IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Рецептата Dnes: Пържени филийки от панетоне

Супер вкусни

03.01.2026 | 14:00 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • ½ ч.ч. прясно мляко
  • 2 яйца
  • 1 щипка канела
  • семената на 1/4 ванилова шушулка или ванилова есенция няколко капки – по желание
  • масло за пърженето
  • панетоне

Продукти:

  • В дълбока купа разбийте яйцата, млякото, канелата и ванилията. 
  • Нарежете панетонето на филийки с дебелина около 2/2,5 см. 
  • Всяка филийка се потапя от двете страни в яйчената смес. 
  • След това се изпържва от двете страни до златистокафяво в добре загрят тиган в малко разтопено масло. 
  • Сервирайте филийките със сладко, течен шоколад или както ги обичате. 

Още рецепти може да намерите в готварската рубрика на Az-jenata.bg

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

закуски панетоне пържени филийки
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem