Кейти Пери и Трюдо още се виждат, но са по-потайни

Кейти Пери и Джъстин Трюдо са много заинтересовани един от друг. 40-годишната певица и 53-годишният канадски политик просто са решили да бъдат по-потайни и да не се разбира много за отношенията им.

"Те решиха да бъдат много по-потайни относно това. Те все още си говорят и са много заинтересовани един от друг", коментира източник на "Us Weekly".

Интересното е, че друг източник посочва, че връзката им не е сериозна към момента, защото Кейти е изключително заета с музикалното си турне.

"Джъстин направи планове да я види, когато тя има свободно време след няколко седмици, когато се върне от турнето си в Бразилия", обясни източникът.

