Тръмп номинира Линдзи Халиган за главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния

Досега постът беше заема от Ерик Сибърт

21.09.2025 | 06:55 ч. Обновена: 21.09.2025 | 07:24 ч. 1
Reuters

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще номинира старшия съветник в Белия дом Линдзи Халиган за поста главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния, предаде телевизия ABC news.

Досега този пост заеман от Ерик Сибърт, който в петък подаде оставка. 

Халиган за известно време беше сред защитниците на Тръмп по делото по обвинение в незаконно държане на секретни документи.

Тръмп оповести номинация ѝ в социалните мрежи, като отбеляза, че прокуратурата на Източния окръг на Вирджиния се нуждае от "твърд прокурор", който да "задвижи нещата".

Много американски медии разпространиха информацията, че Сибърт е бил подложен на натиск от администрацията на Тръмп да заведе наказателно дело срещу главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която е стар противник на Тръмп и е разследвана за измама с ипотеки. 

Тръмп отрече тези твърдения, като подчерта, че лично е уволнил Сибърт. / БТА

