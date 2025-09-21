Времето в неделя: Топло и слънчево

В неделя времето ще бъде слънчево, със слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на София - около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със слаб западен вятър. Максималните температури ще са около 24 градуса, - толкова е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще достига 3 бала.

В планините също ще бъде слънчево, но около и след обяд главно над планините от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността.

Вятърът ще бъде на места силен от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра - около 10. / БГНЕС