Шон Уайт не искал брак и деца, затова с Нина Добрев се разделили

Нина Добрев е много разстроена от раздялата си с Шон Уайт. 36-годишната актриса и 39-годишният бивш сноубордист започнаха връзката си в началото на 2020 г. През октомври 2024 г. те се сгодиха. Но в началото на септември стана ясно, че са скъсали и са развалили годежа си.

Сега се появява противоречива информация за причините за раздялата им. Твърди се, че Нина вече искала да се омъжи и да създаде семейство, а Шон не искал.

"Тя е съсипана. Имаше една причина - тя искаше семейство и искаше да се омъжи - а той не искаше", посочва източник на "People".

