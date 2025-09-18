IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шон Уайт не искал брак и деца, затова с Нина Добрев се разделили

А бяха сгодени

18.09.2025 | 10:13 ч. Обновена: 18.09.2025 | 11:30 ч. 10
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Нина Добрев е много разстроена от раздялата си с Шон Уайт. 36-годишната актриса и 39-годишният бивш сноубордист започнаха връзката си в началото на 2020 г. През октомври 2024 г. те се сгодиха. Но в началото на септември стана ясно, че са скъсали и са развалили годежа си.

Сега се появява противоречива информация за причините за раздялата им. Твърди се, че Нина вече искала да се омъжи и да създаде семейство, а Шон не искал.

"Тя е съсипана. Имаше една причина - тя искаше семейство и искаше да се омъжи - а той не искаше", посочва източник на "People".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

