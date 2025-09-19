Мъж уби брутално бившата си и съквартирантката им

29-годишен мъж е обвинен в ужасяващото убийство в САЩ на приятелката си и тяхната съквартирантка – престъпление, което властите описват като "варварско и ужасяващо".

Марвин Ортис-Монтесинос беше официално подведен под отговорност на 12 септември с две обвинения в убийство от първа степен с утежняващи обстоятелства заради използването на хладно оръжие. Жертвите са Виктория Апарисио Крус и Янeт Гомес-Ернандес.

Според обвинителните документи, цитирани от People, Ортис-Монтесинос е използвал нож, с който прерязал врата на приятелката си, насякъл ръцете ѝ, докато тя се опитвала да се защити, и нанесъл множество прободни удари в гърба ѝ – дори след като вече била безжизнена. Прокурорите твърдят, че само час преди атаката той се е оплаквал, че Виктория иска да го напусне.

Съквартирантката им, Янeт Гомес-Ернандес, била открита гола, с кърпа, покриваща част от крака ѝ.

В документите пише: "Изглежда, че жертвата Янeт Гомес-Ернандес е била жестоко убита само защото е опитала да се намеси."

Тя е получила 43 прободни рани.

Следователите подчертават, че и двете жени имали прорезни рани на шията толкова дълбоки, че било ясно – извършителят не просто ги е намушкал, а е опитвал да "реже и стърже" телата им.

Около 21:30 ч. на 8 септември, съсед повикал полицията в жилищния комплекс "Montrose Apartments" в Бъриън, щата Вашингтон. Той намерил Ортис-Монтесинос проснат на тревата, целият в кръв. Спешните екипи установили, че има множество прободни рани по главата, гърдите и гърба и го откарали в болница.

Когато влезли в апартамента, полицаите открили Виктория и Янeт на пода в спалнята – телата им били удавени в кръв.

В последвалия разпит Ортис-Монтесинос заявил, че докато спял, в жилището влязъл "неизвестен чернокож мъж", който нападнал двете жени, а след това го намушкал и него в гърба, стомаха и главата. По думите му нападателят избягал през входната врата, която оставил отворена. Разследващите обаче открили редица несъответствия. Не били намерени никакви следи от взлом, а единствените отпечатъци от стъпки в апартамента водели от спалнята – мястото на убийствата – право към входната врата. Кръв била открита и по вътрешната страна на резето на входната врата, което означава, че тя е била заключена отвътре – именно от Марвин, когато напуснал апартамента.

Освен това прокурорите разкриха, че твърденията му, че е заспал на дивана в 19:00 ч., не отговарят на истината. В 22:25 ч. той е изпратил съобщение на Виктория, което доказва, че е бил буден и не е бил с нея в този момент. Това е станало малко повече от час преди съседът да се обади на 911.

При претърсване на района около сградата разследващите открили и оръжието на престъплението – 7-инчов извит нож за филе с едностранно острие.

Ортис-Монтесинос е задържан с гаранция от 10 милиона долара. Очаква се официалното му обвинение да бъде внесено в съда днес, на 18 септември.