Суперхрани и напитки за силен имунитет през есента

Поддържането на силна имунна система е важно за доброто здраве не само при смяната на сезоните. Но настъпили есента, първите паднали листа ни напомнят, че е време да подсилим имунитета си. Начинът ни на хранене и спортната активност са ключови за това. Менюто ни се нуждае от малки допълнения, които да ни направят по-здрави и устойчиви на вируси и настинки.

Днес в рубриката ни „Здраве и красота“ обръщаме внимание на няколко вкусни напитки за сила и здраве.

Кои са те и наистина ли помагат?

1. Пийте зеленчуците и плодовете си

Яденето (или пиенето) на повече плодове и зеленчуци е чудесен начин да подкрепите и укрепите имунната си система. Точно както сърцето, мозъкът и мускулите ни, имунната ви система се възползва от здравословното хранене.

Но поради динамичния начин на живот, много хора се оправдават с това, че нямат време да консумират достатъчно плодове и зеленчуци. Тогава нека ги приготвим под формата на здравословно смути!

Какво може да съдържа едно зелено смути за силен имунитет?

спанак

зеле кейл

авокадо

краставица

зелена спирулина

зелена ябълка

джинджифил

Свежа напитка, към която може да добавите мед за малко сладост или банан.

2. Мед и лимон

Чай с мед и лимон, чаша топла вода с мед и лимон, мед и лимон като еликсир за здраве. Две съставки, които се грижат за нашата храносмилателна система и баланса на добрите бактерии. Знаете, че около 70% от имунните клетки се намират в червата.

Ето защо, когато говорим за силен имунитет през есенния сезон, а и не само тогава, е важно да обърнем внимание на своята микробиота.

Лимоните са богати на витамин C, който помага за поддържане на имунитета. Той също така помага на тялото ви да абсорбира желязо от растителни храни като зелени зеленчуци, бобови растения и пълнозърнести храни.

Вкусният мед пък има антибактериални, противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които, наред с много други неща, могат да помогнат за поддържане на имунната ви система.

