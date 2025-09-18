8 тенденции при есенните якета, които ще са на мода този сезон

С настъпването на есента, няма съмнение, че високите температури ще започнат да падат. Макар че все още не е достатъчно хладно за тежко палто, лекото яке е идеалният начин да се стоплите през тези ранни есенни седмици. Що се отнася до тенденциите този сезон, наблюдаваме всеобхватния подход „повечето е повече“ чрез текстура, обем и изработка.

Тенденции при есенните якета

Велурени якета

Луксозното велурено яке е типичен есенен артикул и тази година не е по-различно. От блейзъри, бомбъри и тренчкоти до якета с ресни в стил 70-те, велурът може би е тенденция номер едно за якета тази есен. Тъй като бохо шикът продължава да е на мода, така е и при велура. Този материал има земно усещане благодарение на гладката си текстура и есенната си цветова палитра – наситени кафяви и карамелени цветове – което го прави идеален за сезона.

Източник: Tialoto.bg