Tesla обмисля да преработи дръжките на вратите си след съобщения за заклещени пътници

Tesla обмисля да промени начина за отваряне на вратите на автомобилите си при спешни случаи след няколко инцидента, при които пътници са били заклещени в горящи превозни средства, защото спасителите не са могли да ги отворят.

Дори без инцидент, други собственици на Tesla съобщават, че са се наложили да счупят прозорците на собствените си автомобили, след като са закопчали децата си и след това не са могли да се качат отново в колата, според разследване, започнато от Националната администрация за безопасност на движението по магистралите, позовавайки се на оплаквания от собственици.

Разследване на Bloomberg установи 140 инцидента с хора, заклещени в техните автомобили Tesla поради проблеми с дръжките на вратите, включително няколко, които са довели до ужасяващи наранявания.

Главният дизайнер на Tesla Франц фон Холцхаузен заяви в подкаст, че компанията се стреми да комбинира ръчните и електронните механизми за освобождаване на вратите, които сега са отделни, за да улесни и ускори излизането от колата в “паническа ситуация“.

“Идеята за комбиниране на електронния и ръчния в един бутон, според мен, има много смисъл“, каза той в интервю за подкаста Hot Pursuit! на Bloomberg и добави, че това е нещо, върху което се работи.

Не е ясно дали Tesla работи върху решение за всички свои автомобили или само за новите, но е малко вероятно компанията да може да комбинира двата начина за отваряне на вратата на съществуващите модели.

Дръжките на вратите на Tesla Model S и Model X се изваждат и прибират, докато дръжките на вратите на Model 3 и Y се изваждат механично при натискане. Но когато това не успее, вратите трябва да се отворят с ръчно отключване вътре в автомобила, за да се излезе. Това може да се случи, ако има загуба на захранване след катастрофа, пише CNN.

Друг проблем е, че местоположението на бутоните за ръчно освобождаване може да бъде трудно за намиране, особено за малко дете, пътуващо само в кола, или за пътник, който не е запознат с превозното средство, например в извънредна ситуация. Разследването на Bloomberg установи множество случаи на пътници, които са били убити или са получили тежки изгаряния от пожари след катастрофата, когато спасителите на място не са успели да отворят вратите.