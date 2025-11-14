Зимно освежаване - новата боб прическа на Ева Лонгория е перфектна за идния сезон

Ева Лонгория официално е част от модерния тренд на боб прическите.

Актрисата показа, че с наближаването на нов сезон е време да започнете начисто и да се освободите от няколко сантиметра коса.

Лонгория демонстрира последната трансформация на косата си чрез Instagram миналата седмица.

На 4 ноември Ева сподели в Instagram кратко видео, на което нейният стилист Кен Пейвс подстригва няколко сантиметра от кестенявата ѝ коса. Във видеото, Пейвс оформя косата ѝ на меки вълни със страничен път, след като я е подстригал.

2025 г. беше важна година за прическата боб, въпреки че никога не е излизала от мода. По-рано тази пролет „сладкото малко бобче“ на актрисата Лесли Биб на практика превзе интернет благодарение на ролята ѝ в „Белият лотос“, а в следващите месеци няколко известни личности се „качиха на борда“ и разкриха свои собствени версии на прическата.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg