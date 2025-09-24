И кой го вярва? Прелюбодейците, спипани на Coldplay, нямали афера, били "добри приятели"

Два месеца след като тогавашният изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън беше заснет на концерт на Coldplay с Кристин Кабо – която по онова време работеше като главен директор "Човешки ресурси" в компанията – близък до Кабо за първи път проговори, за да внесе яснота около естеството на отношенията им.

51-годишният Байрън бе заснет как прегръща 53-годишната Кабо, а след като двамата попаднаха на т.нар. "kiss cam", той побърза да се наведе и да изчезне от кадър. Но според източника, близък до Кабо, този миг, който мигновено стана вайръл, не отразява истинската история.

През последните седмици се появиха нови подробности, според които Кабо вече е била в процес на развод със съпруга си, преди да присъства на концерта с Байрън.

Бившият CEO също е женен, но източникът настоява, че Кабо не е разбила ничий брак.

"Кристин и Анди Байрън имаха отлични работни отношения, чудесно приятелство. Нямаше афера. Да, не беше уместно да прегръща шефа си на концерт и тя приема пълна отговорност за това. Но скандалът, падението, загубата на работата – всичко това е несправедливо", казва източникът пред People

Източникът говори сега, за да опровергае "многото предположения", направени след като Байрън и Кабо станаха международни заглавия заради реакцията си, когато бяха заснети заедно по време на концерта на Coldplay на стадион Gillette в Фоксборо, Масачузетс, на 16 юли.

След като осъзнаха, че са на екрана, Кабо закри лицето си, а Байрън се опита да се скрие.

Странната им реакция подтикна фронтмена на Coldplay Крис Мартин да каже от сцената: "О, вижте ги тези двамата. Добре де, няма страшно.О, какво? Или имат афера, или просто са много срамежливи."

Мигът изстреля на преден план две семейства – това на Байрън и съпругата му Меган, и това на Кабо и съпруга ѝ Андрю – и запали вълна от мемета и заглавия.

Скоро след това и Байрън, и Кабо напуснаха Astronomer.

В изявление след оставката на Байрън компанията посочи: "Нашите лидери трябва да задават стандарт в поведението и отчетността, а напоследък този стандарт не беше спазен."

Източникът, близък до Кабо, настоява, че отразяването на самия инцидент е излязло далеч отвъд истината.

"Важно е да се отбележи колко неоснователно бе етикетирана Кристин – като разбивачка на семейства", казва източникът, уточнявайки, че Байрън и Кабо са били на концерта в компанията на група приятели. "Невероятно е да видиш какво се случи и колко разрушително може да бъде – не само за отделни хора, но и за цели семейства. Всичко, за което си мисля, е, че това може да се случи на всеки от нас по всяко време. Всичката тази дезинформация беше най-шокиращото нещо за мен", казва той. "Това са истински хора и истински семейства. Начинът, по който мнозина изпитаха удоволствие за тяхна сметка, е наистина тежък за гледане", добавя той.

По времето на концерта Кабо и съпругът ѝ вече са били разделени. На 13 август тя подава молба за развод, като настоява процесът да остане поверителен, а съпругът ѝ се съгласява.

"Те са в приятелски отношения, разделени, и вървят към развод, като се фокусират върху семействата си", казва източникът, потвърждавайки думите на говорителка на съпруга на Кабо в кратко изявление пред People.

Скандалът породи сериозни дискусии за природата на личното пространство в дигиталната ера.

"Хора, които стояха до колата на Кристин, докато вземаше сина си – възрастни жени, които се смееха, снимаха я, сочеха я. Беше тежко за гледане“, разказва източникът.

Някои реакции бяха дори още по-тревожни.

"През първите три дни след като новината излезе, тя получи около 900 смъртни заплахи на телефона си. И като цяло – подигравките, които се стовариха върху нея, начинът, по който хората сякаш изпитваха удоволствие от това… и усещането, че щом някой допусне грешка, публичното унижение е напълно допустимо като наказание", казва източникът.