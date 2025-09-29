Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода от 29 септември до 5 октомври 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Благоприятен период, в който ще имате възможност да съчетаете работата с удоволствията. С каквото и да се заемете, ще го довършите успешно. Ще разполагате с достатъчно време както за изпълнение на набелязаните задачи, така и за почивка. Ще стабилизирате деловите контакти с колеги от други населени места. Пътуванията ще са спокойни и ще изпълнят предназначението си, независимо какво е то. Новите запознанства ще се окажат устойчиви и продължителни.

Телец

На преден план ще излезе уреждането на някои материални и имотни въпроси. Впечатленията ще са разнообразни, бързо променящи се и на моменти объркващи. Обсъждайте всички перспективни и скъпи за реализация замисли с близките си и не пренебрегвайте мнението им. Не е изключено да получите интригуващи предложения за съвместен бизнес. Първоначално може да ви се сторят изгодни, но ако ги анализирате по-задълбочено, ще се убедите, че не си заслужава да се занимавате с тях. Новите проекти ще са успешни, ако ги подготвите старателно.

