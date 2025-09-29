IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Певицата Джеси Нелсън се сгоди

Зайон Фостър ѝ предложи брак

29.09.2025 | 23:22 ч. 0
Снимка: Getty Images

Джеси Нелсън и Зайон Фостър се сгодиха.

34-годишната певица и 26-годишният рапър обявиха щастливата новина с обща публикация в профилите си в Instagram. Те постнаха серия кадри от романтичното предложение.

Вижда се, че то се е случило на плаж по време на залез. Звездите са се прегърнали, Зайон целува Джеси, а тя показва годежния пръстен. Изпълнителката е по зелен суичер и широки дънки. Певецът пък е по бяла риза и сини дънки.

Има и близка снимка на пръстена.

"Тъкмо се сгодих за моя най-добър приятел", написала е Нелсън към публикацията.

