Певицата Джеси Нелсън се сгоди

Джеси Нелсън и Зайон Фостър се сгодиха.

34-годишната певица и 26-годишният рапър обявиха щастливата новина с обща публикация в профилите си в Instagram. Те постнаха серия кадри от романтичното предложение.

Вижда се, че то се е случило на плаж по време на залез. Звездите са се прегърнали, Зайон целува Джеси, а тя показва годежния пръстен. Изпълнителката е по зелен суичер и широки дънки. Певецът пък е по бяла риза и сини дънки.

Има и близка снимка на пръстена.

"Тъкмо се сгодих за моя най-добър приятел", написала е Нелсън към публикацията.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net