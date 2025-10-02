IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които държат да доминират във връзките

Вижте кои са те

02.10.2025
Снимка: iStock/fizkes

Връзките не са никак лесна работа за никого. Често трябва да има компромиси, комуникацията да е на ниво, да се избягват обиди и скандали, проблемите да се обсъждат мъдро и спокойно. Но някои зодии държат да доминират във връзките и винаги се налагат. Партньорът им се чувства потиснат и по-слаб. Ето кои са доминантни партньори, според "The Daily Jagran".

Овен
Тези зодии са познати с увереността си и това, че са приключенци по природа. Поемат контрола във връзките, искат да командват и не се страхуват да казват какво мислят. Прекалено често държат да доминират, инатят се и това натоварва партньора им. Страстни са, не е скучно с тях, но пък не приемат друга гледна точка. Поне ще знаете, че винаги са искрени.

Лъв
Лъвовете са лидери по природа и царете на зодиака. Логично е, че ще искат да са водещи във връзката, думата им да се чува и да е закон. Имат голямо желание да поемат контрола в отношенията и понякога командват, държат се като шефове. Но пък са щедри партньори и винаги ще ви защитят, помогнат. Връзката е драматична, трябва да сте готови да ги обожавате и слушате.

зодии зодиакални знаци астрология зодии във връзките
