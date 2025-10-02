Кои дни през октомври 2025 са подходящи за подстригване

Месец октомври ще бъде богат на събития период. Ще планираме, ще променяме програмата си в движение. Понякога може да има и напрегнати ситуации. Във всеки един ден обаче, нашата коса ще се нуждае от грижите ни – как се храним, как се грижим за нея всеки ден. Планирате ли подстрижка през новия месец?

Вижте според западни астролози, кои периоди и дати са най-благоприятни и не толкова за грижа за косата.

Фази на Луната през октомври 2025 година:

1-6 октомври – Нарастваща Луна

В началото на октомври, нарастващата фаза на Луната създава идеални условия за тези дами, които мечтаят за бърз растеж на косата и подобряване на гъстотата ѝ. Този период е особено благоприятен за подхранващи и укрепващи, възстановяващи маски и процедури.

7 октомври – Пълнолуние

Пълнолунието носи мощен, но непостоянен енергиен поток. Избягвайте подстригване и боядисване на този ден, тъй като косата става особено уязвима и крайният резултат може да не отговори на очакванията ви. Вместо това се препоръчва да се съсредоточите върху грижата за скалпа. Може да се погрижите за него чрез релаксиращи масажи с натурални масла, билкови изплаквания и други възстановителни процедури, включително и такива, които се правят при дерматолог, фризьор.

Източник: Кои дни през октомври 2025 са добри за косата ви (и кои да избягвате)