IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Кои дни през октомври 2025 са подходящи за подстригване

И кои не се препоръчват от астролози

02.10.2025 | 23:30 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Месец октомври ще бъде богат на събития период. Ще планираме, ще променяме програмата си в движение. Понякога може да има и напрегнати ситуации. Във всеки един ден обаче, нашата коса ще се нуждае от грижите ни – как се храним, как се грижим за нея всеки ден. Планирате ли подстрижка през новия месец? 

Вижте според западни астролози, кои периоди и дати са най-благоприятни и не толкова за грижа за косата. 

Фази на Луната през октомври 2025 година:

1-6 октомври – Нарастваща Луна

В началото на октомври, нарастващата фаза на Луната създава идеални условия за тези дами, които мечтаят за бърз растеж на косата и подобряване на гъстотата ѝ. Този период е особено благоприятен за подхранващи и укрепващи, възстановяващи маски и процедури.

7 октомври – Пълнолуние

Пълнолунието носи мощен, но непостоянен енергиен поток. Избягвайте подстригване и боядисване на този ден, тъй като косата става особено уязвима и крайният резултат може да не отговори на очакванията ви. Вместо това се препоръчва да се съсредоточите върху грижата за скалпа. Може да се погрижите за него чрез релаксиращи масажи с натурални масла, билкови изплаквания и други възстановителни процедури, включително и такива, които се правят при дерматолог, фризьор. 

Източник: Кои дни през октомври 2025 са добри за косата ви (и кои да избягвате)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

коса косопад грижи за косата
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem