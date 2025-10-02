Кийт Ърбан искал с Никол да се разделят, тя била изненадана

Никол Кидман явно също е много изненадана от раздялата си с Кийт Ърбан.

Преди дни стана ясно, че 58-годишната актриса и 57-годишният певец се разделят след 19 години брак. Това шокира феновете, тъй като двамата изглеждаха като една от най-стабилните холивудски двойки. Сега източник разкрива, че раздялата е инициирана от Кийт.

Явно това, че звездите са много заети и често прекарват време далеч един от друг е било сред основните проблеми.

"Интимността не е там, те просто преминават през хода на брака. Ако тази раздяла, отново ги събере, това ще е страхотно, но Кийт трябваше да ѝ обясни, че не е щастлив", коментира източник на "Daily Mail".

Друг източник каза, че двамата се движат в различни посоки. Те не живеят заедно от известно време.

"Техните животи се движат в различни посоки и веднъж щом той тихо си направи свое собствено място, беше ясно, че това лошо нещо ще се случи", издаде източник на "People".

