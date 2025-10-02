IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Lamb Of God, Electric Callboy и още пет страхотни банди идват на HILLS OF ROCK

Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station

02.10.2025 | 11:32 ч. 1
Lamb Of God, Electric Callboy и още пет страхотни банди идват на HILLS OF ROCK

Ние сме все по-готови за HILLS OF ROCK 2026 на Гребната база в Пловдив от 24 до 26 юли, а вие?

Обещанието за три силни дни с различен музикален акцент за следващото фестивално лято в Пловдив вече започва да придобива все по-ясна форма. Към обявените по-рано Godsmack, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore и Of Mice & Men се присъединяват още седем артисти, които разширяват стилистичния диапазон на фестивала и добавят нов интензитет към програмата.

Lamb Of God, Electric Callboy, Black Label Society, Deafheaven и Karen Dio ще се включат на основната сцена на HILLS OF ROCK 2026, Orbit Culture и The Toy Dolls допълват селекцията с ключови сетове на втората сцена. 

Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station

Facebook събитието е тук 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Lamb Of God Electric Callboy HILLS OF ROCK музика фестивал
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem