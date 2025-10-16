IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 73

Николета Лозанова събра погледите с топлес визия

Пак провокира

16.10.2025 | 14:28 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Николета Лозанова за пореден път предизвика фурор в социалните мрежи. Преди дни 37-годишната плеймейтка сподели апетитен кадър в профила си в Instagram. Виждаме как тя позира в къща. Прозорецът е отворен, тя се наслаждава на гледката навън и е в гръб.

Звездата е топлес - без горнище и само по изрязани прашки в бяло. Николета е с пусната коса и отново демонстрира перфектната си фигура.

Както винаги, любимата на Ники Михайлов получи много комплименти за тялото си и провокативната визия.

"Нека вали", написала е Лозанова към секси снимката.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Николета Лозанова топлес снимка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem