Николета Лозанова събра погледите с топлес визия

Николета Лозанова за пореден път предизвика фурор в социалните мрежи. Преди дни 37-годишната плеймейтка сподели апетитен кадър в профила си в Instagram. Виждаме как тя позира в къща. Прозорецът е отворен, тя се наслаждава на гледката навън и е в гръб.

Звездата е топлес - без горнище и само по изрязани прашки в бяло. Николета е с пусната коса и отново демонстрира перфектната си фигура.

Както винаги, любимата на Ники Михайлов получи много комплименти за тялото си и провокативната визия.

"Нека вали", написала е Лозанова към секси снимката.

