Анулираха брака на двойка, написала речите си с ChatGPT

На холандска двойка е било казано, че бракът им е невалиден, след като техният организатор е използвал ChatGPT, за да запише част от клетвите за церемонията.

Когато бъдещите съпрузи решили за заявят любовта си един към друг през април миналата година, приятел, действащ като церемониалмайстор, се обърнал към изкуствен интелект, за да осигури по-лек тон на речите.

Нестандартните клетви включвали обещания "да продължават да се закачат" и "да продължат да се държат", когато животът стане труден. Речта продължила с това, че те не са просто съпруг и съпруга, а преди всичко екип, луда двойка, любов един с друг и дом един за друг".

Окръжният съд на Оверейсел, в източната част на Холандия, обаче постанови тази седмица, че речта не отговаря на официалните изисквания за брак.

Двойката е пропуснала да заяви, че се "приемат един друг" като съпрузи и "вярно изпълняват всички задължения, законно свързани със семейното положение", заяви съдът.

Холандският граждански кодекс гласи, че без тази задължителна декларация бракът не може да бъде законен.

Освен приятеля, действащ като церемониалмайстор, е присъствал и официален регистратор от община Зволе. Бракът е бил регистриран миналата година и въведен в националната база данни с лични досиета.

Двойката вярвала, че церемонията е била извършена правилно, докато местният съвет не открил пропуска и не информирал прокуратурата. Съпрузите обаче оспорили решението, като заявили на изслушване в понеделник, че то им е причинило значително емоционално въздействие.

Съобщава се за увеличение на броя на сватбарите, използващи изкуствен интелект за клетвите и речите си, както в чужбина, така и във Великобритания.

"Това е една от онези истории, които бихте очаквали от Вегас, но хората, използващи ChatGPT, несъмнено са се увеличили през последната година", коментира 50-годишната Елинор Уилок, която работи като независим тържествен организатор в Съмърсет от 2003 г., пред The Times. "Моята работа е да пиша и много хора, като мен, са категорично против това. ChatGPT ще се затрудни да опише вашите надежди за бъдещето или да възпроизведе правилния ритъм или тон. Този тип речи ще се затруднят да накарат родителите на булката или младоженеца да плачат от радост."