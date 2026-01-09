Стотици аплодисменти за премиерата на „Мамник“

С бурни аплодисменти и много емоции премина премиерата на най-новия български сериал „Мамник“. Стотици любители на киното, популярни актьори, журналисти, инфлуенсъри и гости от културните среди се изправиха на крака, за да аплодират първия епизод, който тръгна в четвъртък вечер по БНТ.

Сериалът е създаден по едноименния бестселър на Storytel и Васил Попов, с режисьор Виктор Божинов и продукция на Global Films на Магърдич Халваджиян. Още с премиерата „Мамник“ заяви амбицията си да бъде нещо различно – визуално силен, интригуващ и смел като жанр.

„Чудесно заснет филм, интригуващ сюжет и актьорски открития. Най-радостното е, че млад автор като Васил Попов използва митологията, за да говори за съвремието. „Мамник“ е по-различен и по-сложен от предвидимите сюжети“, написа след прожекцията Кристина Патрашкова.

Сред гостите на премиерата освен целия актьорки състав, режисьора Виктор Божинов, актьора Владо Пенев, бяха забелязани Хилда Казасян, Левон Хампарцумян, Ваня Щерева, Ути Бъчваров, Ники Кънчев, момчетата от група „Молец“ и още много популярни лица. Истинска звезда на вечерта се оказа и кучето Айран, което има ключова роля в сюжета и спечели публиката с напълно професионалното си „актьорско“ присъствие.

„Мамник“ ни пренася в изолирано погранично село в Трънския край по време на пандемията, където мистериозни събития и древни страхове оживяват.

Легендарната демонична птица мамник – позната от българския фолклор – започва да тормози местните, а двама гранични полицаи и възрастен мъж от старческия дом се впускат в разследване, което разкрива много повече от една легенда.

Вечерта премина с чаша вино KABILE – винен партньор на сериала, създавано от една от най-старите и обичани български изби – „Вила Ямбол“. Вината KABILE са вдъхновени от хилядолетните традиции на региона и носят името на античния тракийски град Кабиле, разположен само на няколко километра от винарната.

„Вярваме, че корените, традициите и наследството са основата за създаването на първокласни български вина. Радваме се, че можем да подкрепим и българското изкуство“, споделят от „Вила Ямбол“ – изба с над 100-годишна история и международно признание.

Премиера с класа, силен сюжет и вино с характер – „Мамник“ вече направи заявка да се превърне в едно от най-обсъжданите заглавия на сезона.