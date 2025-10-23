Сезонът на Скорпиона започва на 23 октомври - време е за успехи

На 23 октомври Слънцето преминава в знака на зодия Скорпион. Водещото за този знак е „Аз желая“. Скорпионът е зодия за дълбочина, интимност и крайности на чувствата. Повърхностността просто няма да е подходяща със Слънце в Скорпион, защото ще искаме да стигнем до дъното на нещата. Посредствеността също няма да ни удовлетворява. Всичко, което е скрито, тайно или потиснато, ни интересува. Когато Слънцето е във Везни, ние се стремим към равенство и справедливост. Скорпионът обаче инстинктивно вярва, че животът просто не е справедлив.

Неговата е провокативна, обикновено по тих начин, както и страстна, волева и интензивна. Тя може да бъде изключително трансформираща енергия. Ревността, отмъстителността и манипулативността са едни от по-негативните изрази на Скорпион.

Докато Слънцето е в Скорпион по-вероятно е да просперираме чрез стратегия и познаване на ценността на това да пазим някои неща за себе си в правилните моменти. Усилията за пренасочване, рециклиране и трансформация могат да бъдат успешни. Особено успешни сме в организирането, проучването, разследването и анализа. Можем да бъдем привлечени от предизвикателства и кризи и да се чувстваме принудени да поправяме, насочваме или управляваме.

Докато се потапяме в енергията на Скорпиона, ще се чувстваме по-свързани с другите, защото сърцата и умовете ни ще бъдат отворени.

