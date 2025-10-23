IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ана де Армас гледа на Том Круз като на свой ментор

Възхищава му се

23.10.2025 | 20:51 ч. 0
Снимка: Getty Images

Ана де Армас вижда Том Круз като свой ментор. 37-годишната актриса се възхищава на актьора, но те остават просто приятели. Сега източник твърди, че Ана гледа на Том като на "скъп приятел и ментор".

Двамата започнаха романтичните си отношения през февруари, но скоро стана ясно, че са се разделили.

"Тя е необвързана и е така от известно време. Тя поддържа контакт с Том и те все още имат предстоящ филмов проект, и тя го чака с нетърпение.", обяснява източник на "People".

Източникът казва още, че актрисата "много се наслаждава на това да прекарва време с Том".

звезди Том Круз Ана де Армас двойка ментор раздяла
