Такава е заповедта: Руснаци убиха две семейства в Донецк по съветски метод

Руската армия екзекутира две семейства в село Званивка в района на Бахмут в Донецка област по съветски начин, съобщи местната прокуратура.

На 20 октомври двойка и техният възрастен син се укривали в мазето на дома си, докато по-малкият им син отишъл до къщата на съсед, за да донесе вода.

Малко след това руски войници влезли в убежището, където се криело семейството, и започнали да ги разпитват за местоположението на украинските войски в района. Когато семейството не могло да предостави никаква информация, войниците си тръгнали. Мигове по-късно един от руснаците се обърнал и открил огън по цивилните с автомат.

Вярвайки, че всички са мъртви, той напуснал мястото на произшествието. Но 57-годишната жена оцеляла. Когато дошла в съзнание, тя открила, че семейството й е убито. Страхувайки се за по-малкия си син, тя отишла в мазето на съседа си, където открила тялото му редом с останките на 62-годишна жена и 30-годишния ѝ син, и двамата застреляни.

Въпреки огнестрелна рана в челюстта, оцелялата успяла да стигне до контролирана от Украйна територия, където била откарана в болница. Прокурорите я разпитали и документирали доказателства за поредното военно престъпление, извършено от руски войски срещу цивилни.

Под процесуалния надзор на Донецката областна прокуратура е започнато предварително разследване на военното престъпление, довело до смъртта на цивилни.

Във видеоклип, публикуван от украинските власти, жената, която е разказала историята, със сълзи на очи разказва как се е случило всичко. Тя свидетелства, че войникът, върнал се да ги убие, е казал: „Съжалявам, такава е заповедта.“