Дънкан Джеймс от Blue си хвана стриптийзьор

Дънкан Джеймс има ново гадже. 47-годишният певец от Blue отново откри любовта и то със стриптийзьор, съобщават от "The Sun".

Изпълнителят се среща с Александър Рок.

Мъжът е актьор и сега участва в шоуто "Forbidden Nights". А преди е бил участник в предаването "Britain's Got Talent".

"Още са ранните етапи за Дънкан и Алекс, но нещата вървят наистина добре. Алекс отиде на парти на "Hollyoaks" с него и те изглеждаха така, сякаш са обсебени един от друг. Те просто се забавляват и ще видят накъде ще отидат нещата", коментира източник на изданието.

