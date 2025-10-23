IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дънкан Джеймс от Blue си хвана стриптийзьор

Ново гадже за певеца

23.10.2025 | 22:15 ч. 2
Снимка: Getty Images

Дънкан Джеймс има ново гадже. 47-годишният певец от Blue отново откри любовта и то със стриптийзьор, съобщават от "The Sun".
Изпълнителят се среща с Александър Рок.

Мъжът е актьор и сега участва в шоуто "Forbidden Nights". А преди е бил участник в предаването "Britain's Got Talent".

"Още са ранните етапи за Дънкан и Алекс, но нещата вървят наистина добре. Алекс отиде на парти на "Hollyoaks" с него и те изглеждаха така, сякаш са обсебени един от друг. Те просто се забавляват и ще видят накъде ще отидат нещата", коментира източник на изданието.

