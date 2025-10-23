13 знака, че се срещате с женкар

Започвайки нов флирт с привлекателен мъж, винаги си задаваме въпроса „Дали е женкар?“. може да хвърли дълга сянка върху романтичното блаженство. Представете си, че срещате някого, който изглежда перфектен – очарователен, внимателен и изключително завладяващ. С течение на времето започвате да забелязвате, че поведението му някак не пасва на образа, който сте си изградили.

Как да разберете дали той е женкар? Вижте 13 скрити знака.

1. Забелязвате, че той често флиртува с вас, с други жени.

2. Потаен е с телефона си и социалните мрежи, в които има профили.

3. Трудно се обвързва, често избягва всякакви дискусии, които се отнасят до бъдещето на връзката ви или връзките по принцип.

4. Води непоследователна комуникация с вас, като неговите модели на писане на съобщения или обаждания може да са непостоянни.

5. Манипулатор, който разчита на чара си, за да получава това, което иска, да изглажда спорове.

Източник: 13 скрити знака, че той е женкар