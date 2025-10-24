Родителите, които отглеждат психически силни деца, никога не правят тези 5 неща

Най-добрият начин да гарантирате успешното бъдеще на вашите деца е да ги научите на психическа устойчивост възможно най-рано, това споделя психотерапевта Ейми Морин. Психически устойчивите деца са по-склонни да имат високо самочувствие, да развият устойчивост, която им позволява да останат позитивни сред предизвикателствата и да се учат от неуспехите си. С какво да започнете?

Казвате „Успокой се!“ твърде често

Никога не е добра идея да казвате на детето си как трябва да се чувства, дори ако просто се опитвате да го успокоите или развеселите, казва Морин. „Искаме да изпратим към детето посланието: „Добре е да се чувстваш както се чувстваш“. Но е важно да обърнете внимание на това какво се случва с тези чувства.“ Вместо това кажете нещо подобно: „Изглежда, че в момента си наистина ядосан.“

Помогнете на детето си да разбере, че е нормално да се чувства разстроено и нежно го подтикнете към дейност, за която знаете, че ще му помогне да се успокои. „Научете детето какво да прави, когато е ядосано“, казва Морин. „Така че, вместо да хвърляте нещо или да викате, може би е добра идея да оцветите картинка заедно, да излезете навън или да слушате музика няколко минути.“

