Кога да добавим солта по време на готвене?

Солта е ключова подправка в готвенето, която може значително да повлияе на вкуса и текстурата на храната. Няма един универсален отговор на въпроса кога да се слага сол, тъй като това зависи от продукта и целта на готвача. Ето някои основни принципи при добавянето на сол.
В началото на готвенето (преди или веднага след затопляне):
За ястия, които изискват продължително готвене (задушени ястия, супи, сосове):
- Солта се добавя в началото, за да се слее добре с другите вкусове и да проникне дълбоко в храната.
За варени зеленчуци (картофи, броколи, моркови, леща, боб):
- Добавете солта във водата, когато тя вече кипи. Това подобрява вкуса още от самото начало. Зеленчуците, варени в подсолена вода, запазват по-добре цвета и вкуса си.
За месо, което искате да остане сочно (пържола, пилешки гърди):
- Солта се добавя непосредствено преди готвене. Ако се сложи твърде рано, тя може да „изтече“ от месото.
В края на готвенето или след като е готово:
- За бързо пържени зеленчуци (напр. спанак, тиквички):
