Кога да добавим солта по време на готвене?

Полезни съвети за вкусни ястия

25.10.2025 | 00:05 ч. 0
Снимка: istock

Солта е ключова подправка в готвенето, която може значително да повлияе на вкуса и текстурата на храната. Няма един универсален отговор на въпроса кога да се слага сол, тъй като това зависи от продукта и целта на готвача. Ето някои основни принципи при добавянето на сол.

В началото на готвенето (преди или веднага след затопляне):

За ястия, които изискват продължително готвене (задушени ястия, супи, сосове):

  • Солта се добавя в началото, за да се слее добре с другите вкусове и да проникне дълбоко в храната.

За варени зеленчуци (картофи, броколи, моркови, леща, боб):

  • Добавете солта във водата, когато тя вече кипи. Това подобрява вкуса още от самото начало. Зеленчуците, варени в подсолена вода, запазват по-добре цвета и вкуса си.

За месо, което искате да остане сочно (пържола, пилешки гърди):

  • Солта се добавя непосредствено преди готвене. Ако се сложи твърде рано, тя може да „изтече“ от месото.

В края на готвенето или след като е готово:

  • За бързо пържени зеленчуци (напр. спанак, тиквички):

Източник: Кога трябва да добавим солта по време на готвене?

кулинария рецепти готвене
