„Световен атлас на уискито“ на Дейв Брум ни разгръща историята на спиртната напитка

Ще ни запознае с производството, тънкостите и тенденциите около питието

23.10.2025 | 18:24 ч. 0
„Световен атлас на уискито“ на Дейв Брум ни разгръща историята на спиртната напитка

Със „Световен атлас на уискито“ Дейв Брум ни отвежда на вълнуващо пътешествие в рамките на 350 страници, през 500 дестилерии на няколко континента и с 480 дегустации. Историята на най-сложната и специална спиртна напитка е богата, а в света има над 3500 дестилерии за производството ѝ - като тепърва се откриват нови и все по-добри. 

Атласът ще ни запознае с историята на уискито, която включва произходът на питието, както и разпространението му из различните страни. Ще ни преведе и през производствения процес и тънкостите му, като ще ни разходи и из най-популярните "уиски региони" и най-добрите дестилерии. Брум ще ни разкаже и за съвременните тенденции и историята на самия занаят, като ще ни покаже страна на уискито, която и най-големия му фен не е познавал. Ще разберем повече за вкусовете и стойността на напитката като инвестиция, колекционерска страст и за някои - дори ритеал.

Дейв Брум е роден в Глазгоу. Казва, че като шотландец не обича да говори за себе си и че не все взема за експерт. А „Световен атлас на уискито“ освен за уискито е разказ е и за самия него – за любопитството, уважението и страстта му към любимата напитка, елегантното му чувство за хумор и енциклопедичните му познания. Той самият има много интереси -  музика, спорт и пътешествия, но през последните години се е специализирал да пише за характера на спиртните напитки (уиски, ром, коктейли и други). Преподава, води лекции и курсове за обучение за дестилатори, автор е на множество книги, редактор е в престижни издания, консултант, носител на четири награди "Glenfiddich", за изключителен принос в областта на храната и напитките.

А книгата е подходяща за всеки, който уважава напитката. Независимо дали става въпрос за ценители, любители или просто любопитни, които искат да опознаят света на уискито.

