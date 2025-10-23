„Световен атлас на уискито“ на Дейв Брум ни разгръща историята на спиртната напитка

Със „Световен атлас на уискито“ Дейв Брум ни отвежда на вълнуващо пътешествие в рамките на 350 страници, през 500 дестилерии на няколко континента и с 480 дегустации. Историята на най-сложната и специална спиртна напитка е богата, а в света има над 3500 дестилерии за производството ѝ - като тепърва се откриват нови и все по-добри.
Атласът ще ни запознае с историята на уискито, която включва произходът на питието, както и разпространението му из различните страни. Ще ни преведе и през производствения процес и тънкостите му, като ще ни разходи и из най-популярните "уиски региони" и най-добрите дестилерии. Брум ще ни разкаже и за съвременните тенденции и историята на самия занаят, като ще ни покаже страна на уискито, която и най-големия му фен не е познавал. Ще разберем повече за вкусовете и стойността на напитката като инвестиция, колекционерска страст и за някои - дори ритеал.
Дейв Брум е роден в Глазгоу. Казва, че като шотландец не обича да говори за себе си и че не все взема за експерт. А „Световен атлас на уискито“ освен за уискито е разказ е и за самия него – за любопитството, уважението и страстта му към любимата напитка, елегантното му чувство за хумор и енциклопедичните му познания. Той самият има много интереси - музика, спорт и пътешествия, но през последните години се е специализирал да пише за характера на спиртните напитки (уиски, ром, коктейли и други). Преподава, води лекции и курсове за обучение за дестилатори, автор е на множество книги, редактор е в престижни издания, консултант, носител на четири награди "Glenfiddich", за изключителен принос в областта на храната и напитките.
А книгата е подходяща за всеки, който уважава напитката. Независимо дали става въпрос за ценители, любители или просто любопитни, които искат да опознаят света на уискито.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.