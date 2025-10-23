Бившата на Мъск, Граймс, си татуира лицето

Феновете на Граймс, бившата партньорка на Илон Мъск и майка на част от децата му, останаха „толкова объркани“, след като певицата сподели ексцентрична нова татуировка върху... лицето си.

Певицата показа новата си татуировка - едва забележим пръстен близо до лявото си око, в снимка в Instagram, споделена в сряда.

„Прекарах около десет години в емоционална подготовка за татуировка на лицето, но предполагам, че съм рисувала твърде много по лицето си и буквално никой не забеляза“, обясни тя в описание на кадъра, добавяйки, че „дори нейните родители“ не са я забелязали, въпреки че се появи в последния ѝ музикален видеоклип.

I got a face tattoo a few months ago and literally nobody noticed, not even my parents lol. Idky this face tattoo is imperceptible but just for the record it's my fave tat - by @glamour_spells pic.twitter.com/dBId78wjB5 — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) October 22, 2025

„Въпреки това мисля, че @glyphomancer е на път към нещо наистина ново и иновативно с работата си, особено върху татуировките на лицето - тук има истинска красота, деликатност и иновация, според мен“, продължи тя. „Чувствам се сякаш татуировките са в луд ренесансов период, който е някак подценяван.“

Тя добави в X:

„Струва ми се, че тази татуировка на лицето е незабележима, но само за протокола, това е любимата ми татуировка.“

Татуировката е създадена от художника Glyphomancer, специализиран в киберсигилизъм татуировки, представляващи модерна естетика на татуировките, съчетаваща древна символика на сигили с киберпънк атмосфера.

37-годишната Граймс използва татуировката в новия си музикален видеоклип към песента „Artificial Angels“, който излезе в петък.

Феновете бяха разделени относно визията, като се включиха в коментарите, за да изразят мнението си.

„Трихофития“, отбеляза един човек, докато друг добави: „Татуировката на лицето в стаята с нас ли е??“ Трети яростно коментира: „Спомням си първия си трихофития.“

„Каква е любимата ти форма на паста с юфка?“, пошегува се четвърти последовател, а друг написа: „Можеше да имаш най-готината татуировка на лицето, но вместо това имаш това. Съжалявам, но съм толкова объркан 💀“.

Други бяха очаровани от символичната нова татуировка на певицата:

„Харесва ми, особено с русата коса“, отбеляза един фен, докато друг добави: „Стои ти страхотно.“ Друг написа: „Харесва ми“, а трети коментира: „Прекрасна 🔥🔥😍, както винаги.“

Граймс — която е известна с това, че е родила три деца от бившия си съпруг Илон Мъск — дебютира с татуировка на целия си крак, състояща се от червено мастило, през 2023 г. и веднъж каза, че иска да бъде „изцяло покрита“ с „извънземни“ татуировки.

Преди три години тя загатна за възможността за мастило върху лицето си.

„Много сериозно обмислям да си направя татуировка с бяло мастило на лицето следващата седмица“, написа тя под снимката си селфи, което оттогава е изтрито. "Чувствам, че е време.“