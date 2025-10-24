Родената в България Александра Калита стана "Мисис Вселена"

Александра Калита е новата Мисис Вселена 2025. Тя е родена и израснала в България. Още от ранна възраст мечтае да изгради живот, изпълнен със смисъл и въздействие. След като напуска родината си, съдбата я отвежда на очарователния средиземноморски остров Малта, където вече повече от 15 години живее, твори и вдъхновява.

Преди години Александра печели „Зелена карта" за САЩ, но отказва възможността да замине отвъд океана и остава в Европа – водена от любовта и желанието да създаде дом, семейство и стабилност. Днес тя е щастливо омъжена и горда майка на две деца, които са нейната най-голяма мотивация и вдъхновение, пише "България днес".

С времето Александра създава свой собствен бизнес в Малта, но не просто с цел печалба - а с ясно изразена мисия: да помага на жени в нужда и жертви на домашно насилие, като им предоставя подкрепа, възможности и надежда за ново начало. Нейният бизнес модел е пример как социалната отговорност и предприемачеството могат да вървят ръка за ръка.

Усилията ѝ не остават незабелязани. През 2024 година Александра Калита е удостоена с престижната награда „Най-иновативна бизнес дама на годината" в Малта – признание за жените, които променят правилата на бизнеса с креативност и човечност.

Само година по-късно тя печели титлите Mrs. Tourism Malta 2025 и Mrs. Universe Official 2025 (Мисис Вселена).