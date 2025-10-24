Калъм Търнър е много развълнуван за сватбата с Дуа Липа

Калъм Търнър е много развълнуван относно това да остарее с Дуа Липа. 35-годишният актьор призна, че предлагането на брак е сериозно решение, но той е доволен, че с 30-годишната певица планират да са заедно цял живот.
"Много е вълнуващо... Това решение да остареете заедно, да видите живота и просто, не знам, да бъдете най-добри приятели завинаги - това е наистина специално чувство", коментира той пред списание "Style".
Връзката между звездите започна в началото на 2024 г. През декември същата година те се сгодиха.
Сега Калъм призна още, че и двамата са били притеснени, когато е трябвало да се запознаят с родителите на другия.
